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Dünya Alman bakan koronaya yakalandı
Dünya

Alman bakan koronaya yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in koronavirüs'e yakalandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:52:00 -
Alman bakan koronaya yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Seehofer'e Kovid-19’un bulaştığını ve evinde izolasyona girdiğini belirtti. Alter, 71 yaşındaki Seehofer’in şu anda herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını kaydetti.

Bild gazetesinin haberine göre, Seehofer hafta sonunu evinde geçirdi ve pozitif Kovid-19 test sonucunu da bu sabah aldı. Seehofer, 14 Nisan'da kendisine Kovid-19’a karşı ilk doz Biontech aşısı uygulandığını açıklamıştı.

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