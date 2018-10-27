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Alman Bakan: Eyvallah!

Başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere Türkiye'de farklı isimlerle görüşen Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier, ülkesine dönerken çektirdiği fotoğrafı, "Eyvallah" mesajıyla paylaştı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:50
Alman Bakan: Eyvallah!

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, Ankara’daki iki günlük temaslarını tamamladı. Altmaier, Türkiye ziyaretinin diyaloğun yeniden başlatılması açısından başarılı olduğuna inandığını söyledi.

Türkiye ile birlikte hareket etmenin önemini vurguladı

Türkiye ziyaretinde ilişkilerde yaşanan zorluklara rağmen ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yapan Altmaier, katıldığı hemen her toplantının ardından Almanya ile Türkiye'nin birlikte hareket etmesinin bölgenin geleceğine etkilerinin altını çizmişti.

Türkçe veda etti: Eyvallah

Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde sıcak tavırlarıyla dikkati çeken Alman Bakan, ülkemizde ayrılırken paylaştığı sosyal medya mesajıyla da Türkiye'ye sempatisini gösterdi. Dönüş uçağının kapısında çekildiği fotoğrafını Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşan Altmaier, önce Almanca olarak “Yeniden görüşmek üzere Türkiye” yazarken, mesajın sonuna Türkçe olarak “Eyvallah” kelimesini ekledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:50
  1. Ankara
  2. Almanya
  3. Türkiye
  4. Altmaier

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