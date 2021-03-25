Alman BioNTech aşısı vuruluyor mu? Türkiye, korona salgını ile mücadele en başarılı ülkelerin başında geliyor. İster salgın ile mücadele isterse aşı tedariğinde Türkiye’nin başarısı konuşuluyor. Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilmişti. İncelemelerin ardından 14 Ocak'tan itibaren de sağlık çalışanlarından başlanılarak yapılmaya başlanmıştı. 25 Mart itibariyle toplam aşılananların sayısı 14.208.596 oldu. Sağlık Bakanı Koca, Alman BioNTech aşısının 1,4 milyon dozu Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Peki Alman aşısı vurulmaya başlandı mı? BioNTech aşısı yapılıyor mu?