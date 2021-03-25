Alman aşısı vurulmaya başlandı mı? BioNTech aşısı yapılıyor mu?
Alman BioNTech aşısı vuruluyor mu? Türkiye, korona salgını ile mücadele en başarılı ülkelerin başında geliyor. İster salgın ile mücadele isterse aşı tedariğinde Türkiye’nin başarısı konuşuluyor. Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilmişti. İncelemelerin ardından 14 Ocak'tan itibaren de sağlık çalışanlarından başlanılarak yapılmaya başlanmıştı. 25 Mart itibariyle toplam aşılananların sayısı 14.208.596 oldu. Sağlık Bakanı Koca, Alman BioNTech aşısının 1,4 milyon dozu Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Peki Alman aşısı vurulmaya başlandı mı? BioNTech aşısı yapılıyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından dünyada uygulanan Kovid-19 aşıları arasında yer alan BioNTech aşısının teminine ilişkin açıklama yaptı. Koca, açıklamasında şunları kaydetti: "BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.