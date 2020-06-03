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Aktüel

Alman ARD televizyonu, Türk kökenli eski milletvekilini eleştirisi nedeniyle sosyal medyada engelledi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:25:35 -
Alman ARD televizyonu, Türk kökenli eski milletvekilini eleştirisi nedeniyle sosyal medyada engelledi

BERLİN (AA) - Almanya'nın kamu yayıncısı ARD, eski Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu'yu eleştirisi nedeniyle sosyal medyada engelledi.

Özcan Mutlu, ARD televizyonunda ABD’de siyahilere yönelik ırkçılık olaylarının ele alındığı tartışma programına hiçbir göçmen kökenlinin ve ırkçılık mağdurunun davet edilmemesini eleştirdi.

Mutlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ARD’yi de etiketledi.

Kısa süre sonra ARD, Twitter hesabında Özcan Mutlu’yu engelledi.

Vatandaşların vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısı ARD’nin eleştiriyi hazmedememesi üzerine şaşırdığını ifade eden Özcan Mutlu, tepkisini göstermek için Twitter hesabından, "Ciddi olamazsınız. Beni engellediniz mi? Eleştiriye açık değil misiniz?" paylaşımında bulundu.

Bunun üzerine sosyal medyada aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi Özcan Mutlu’ya destek verip ARD'yi eleştirdi.

Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine ARD, Twitter hesabındaki engellemeyi kaldırdı fakat konuyla ilgili açıklama yapmadı.



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