Allianz Türkiye, bir kez daha sektörün en beğenilen şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Capital dergisinin 20. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta sektörünün lideri seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yeni nesil sigortacılığın öncülerinden Allianz, Capital dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında bir kez daha sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerinin lideri oldu.

Allianz Türkiye, Capital dergisinin ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile Deutsche Telekom sponsorluğunda bu yıl 20. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında üst üste altıncı kez sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçildi. Allianz Türkiye, bireysel emeklilik kategorisinde de üst üste üçüncü kez en beğenilen şirket oldu.

600'ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 yöneticinin katıldığı araştırmada şirketler, ekonomiye katkı, çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar, çevreye karşı duyarlılık, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilirlik stratejisi, müşteri memnuniyeti gibi 20 performans kriterine göre değerlendiriliyor.





- “İyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle çalışıyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Türkiye’nin sigorta kategorisinde üst üste altıncı kez, bireysel emeklilikte ise üçüncü kez en beğenilen şirket olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Capital dergisinin başta itibar, güven ve toplum için yarattığı değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketleri belirlediği 'İş Dünyasının En Beğendiği Şirketler' araştırmasında yer almak her şirket için önemli bir başarı. Allianz Türkiye olarak, varoluş amacımız 'Allianz Seninle'yi; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevrenin, toplumun, müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve çalışanlarımızın iyiliğine katkıda bulunarak tüm paydaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz.”