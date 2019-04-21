‘Allâme’ İkbal’i rahmetle anıyoruz

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Kaleme aldığı eserler ve vermiş olduğu konferanslarla bir ümmetin uyanışının zeminin oluşturan Pakistanlı meşhur İslam alimi Muhammed İkbal, ölümünün üzerinde 81 koca yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki yerini koruyor.

1873 yılında İngiliz sömürgesi Hindistan’ın Siyalkot kentinde dünyaya gelen İkbal, ilk eğitimini İslami ilimler üzerine aldı. Hocalarının teşvikiyle edebiyata yönelen İkbal, Lahor’daki Doğu Dilleri Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra, 1905 yılında felsefe ve hukuk eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitti. Felsefe üzerine Almanya’da doktora yapan Pakistan’ın milli şairi, 1908’de ülkesine döndü. Müslümanların bağımsızlık mücadelesi fikrini ortaya atarak, siyaset yapmaya başladı. İkbal’in, çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının önemli eserleri olarak kabul edilen coşkulu şiirlerinin, Müslüman halkın İngiliz sömürgeciliğine başkaldırmasında ve Pakistan’ın kuruluşunda büyük etkisi oldu. İkbal, Pakistan’ın bağımsızlığını göremeden, 21 Nisan 1938 tarihinde Lahor’da vefat etti.