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Spor Allahyar fırtınası! Ukrayna onu konuşuyor
Spor

Allahyar fırtınası! Ukrayna onu konuşuyor

Sezon başında Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanan İranlı futbolcu Allahyar, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:15:00 -
Allahyar fırtınası! Ukrayna onu konuşuyor

Fenerbahçe'den Ukrayna ekibi Zorya'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Allahyar, performansıyla göz kamaştırıyor. Türkiye'de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan genç santrafor, Ukrayna'da yıldızını parlatmayı başardı.

İranlı forvet, 14 maçta 3 gol+2 asist üretirken, özellikle son karşılaşmalarda takıma yaptığı katkıyla övgü toplamıştı. Zorya'nın Desna'yı 2-1, Shakhtar Donetsk'i de 1-0 yendiği karşılaşmalarda birer asistle oynayan 19 yaşındaki santrfor, Ukrayna Premier Ligi tarafından şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Oyların %36'sını alan genç oyuncu; Viktor Tsygankov, Andriy Totovytskyi, Artem Besedin, Pavel Orihovsky, Valeriy Fedorchuk, Oleksandr Gladkyi ve Tete'yi geride bıraktı. Gol ve asistleriyle takımına katkı veren ve şubat ayının en iyisi seçilen Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz aralık ayında da bunu başarmıştı.

31 Aralık 2021'de Zorya ile olan kiralık kontratı sona erecek 19 yaşındaki Allahyar'ın Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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