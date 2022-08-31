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Gündem Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar! Reziller suçüstü enselendi
Gündem

Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar! Reziller suçüstü enselendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 18:46:00 -
Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar! Reziller suçüstü enselendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kamyonete fındık yükleyen 3 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

İncelemede, E.B'ye ait 1 ton fındığı çalmaya çalıştığı belirlenen S.Ü, E.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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