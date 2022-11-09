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Gündem Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz! Minibüste rezillik
Gündem

Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz! Minibüste rezillik

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunduğu minibüste uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 18:20:00 -

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T. isimli şahsın İstanbul’dan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine satmak amacıyla uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan E.T.'nin kullandığı minibüs durduruldu.

Sarımsak yüklü minibüste uyuşturucu madde arama köpeği “Yekten” ile yapılan aramada, aracın tavanındaki iç aydınlatma lambasının arkasına zulalanmış vaziyette 280 gram kannabinoid ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.T., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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