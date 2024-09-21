Allah’tan kork Ekrem!

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Daha önce ecdat yadigarı binaları eşcinsel sapkınların hizmetine sunan İmamoğlu yönetimi şimdi de sözde kamulaştırma adına vatandaşın evlerine çökmeye başladı. Üç kuşaktır Molla Zeyrek Camii yanındaki ecdat yadigârı ve sivil mimarlık örneği evde ikamet eden Günnur Demir ve kardeşleri, İBB’nin zoraki verdiği bir milyon TL’lik komik kamulaştırma bedeliyle doğup büyüdükleri evden atılıyor. Biri engelli üç kız kardeşin ikamet ettiği tarihi ahşap evi yıkarak sosyal tesis olarak yapma kararı alan CHP’li İBB yönetimi, tahliye kararını dün tebliğ ederken, mağdur kardeşlere evi boşaltmaları için 15 gün süre verdi. UNESCO dünya mirası tescilli Zeyrek evlerine dâhil olan evlerini boşaltacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Demir kardeşler, İmamoğlu’nun rantsal kamulaştırmasına tepki göstererek, evin duvarlarına “Evimizi Satmadık Gasp Ediliyoruz”, “Ekrem Başkan Evimizi Geri Ver” ve “ İBB Allah’tan Kork Yuvamıza Dokunma” yazılı afişler astı.

Evimizi geri istiyoruz

Konuyla ilgili gazetemize konuşan mağdur Günnur Demir, yaklaşık 250 yıllık “2. Grup Tarihi Eser” statüsündeki ahşap evlerinin ellerinden alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Mimarımız Hatice Karakaya ile hazırladığımız Kültür Bakanlığı onaylı restorasyon projemiz hazır. TOKİ’den kredimiz de çıktı, ‘baba yadigarı’ evimizin kamulaştırılmasını istemiyoruz. Bu kararın arkasında kim veya kimler olduğunu öğrenmek istiyoruz. Senelerdir hukuk mücadelemiz devam ediyor, son olarak İBB’ye yeniden evimizin iadesi için talepte bulunduk. İBB’den aylardır yanıt alamıyoruz, babamızdan kalan ahşap evimiz için bir cevap bekliyoruz, evimizi geri istiyoruz” dedi.