'Allah’ın suyu parayla satılır mı?' demişti! Mansur Yavaş'ın son 6 yılda yaptığı zam çileden çıkardı

Göreve gelirken "Allah’ın suyu parayla satılır mı?” diyerek şov yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son 6 yılda kentte büyük bir krize sebebiyet verdi.

Ankara su kriziyle boğuşuyor. 6 yılda yüzde 3024 zamma maruz kalan vatandaşlar buna rağmen kaliteli hizmet alamadığı gibi susuzlukla boğuşuyor.

Muhalefet belediyelerinin küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı bahanesinin arkasına sığınarak yıllardır yapmadıkları su yatırımları vatandaşa pahalıya mal oldu. Bugün konutlarda tüketilen suyun metreküpü Ankara'da 156, İstanbul'da ise 52 TL'ye ulaşırken bu rakamlar enerji başta olmak üzere pek çok emtianın fiyatını da solladı. Bugün Ankara'da 1 metreküp su 156 TL'ye vatandaşa satılıyor.

Ankara'da uzun süredir devam eden su kesintileri nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar cami, şadırvan ve tankerlerle yaşanan krize çare bulmaya çalışıyor. Su problemi her geçen gün derinleşirken, vatandaşlar ise CHP yönetimine isyan ediyor. Sosyal medya ise Mansur Yavaş'ın yıllar önce yaptığı 'su' sözlerini konuşuyor.