'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara yedirmeyeceğiz' diyen Melih Gökçek: Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum

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Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara'nın azledilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum." dedi.

2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'larda olduğunu, kendisinin ise yüzde 55'lerde olduğunu dile getiren Gökçek, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye yardımcı olmamanın davaya ihanet olacağını söyledi.

Sildiği tweetlere ilişkin bir soruya verdiği cevapta dikkat çeken ifadeler kullanan Gökçek, parti içerisinde kendisine muhalif olanların bulunduğunu belirterek, "Sayın Özhaseki'nin çevresindeki bazı danışman grupları, parti içerisindeki muhalifler, Genel Merkez'de beni hiç hazzedemeyen bazı arkadaşlar var. Ağırıma gitti, tweeetlerimi çektim. Buna sayın Özhaseki de üzüldü, oturduk konuştuk. Şu anda gücümün yettiğince benim Özhaseki'ye yardım etmek benim boynumun borcu."

Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Partimin içinde benden nefret eden, benim siyasetin içerisinde olmamı istemeyen birileri var. Abdülkadir Selvi gibi tipler var. Bunların gayesi beni siyasetin dışında bırakmak.

Biz Ankara'yı sola teslim edemeyiz.

Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara yedirmeyeceğiz.

Mansur tam bir balon. Vallahi balon, billahi balon. İçi o kadar fış, yalan yanlış işleri var ki insanlar bilmiyorlar.

Mansur Yavaş desteksiz atıyor.

Her yerde kripto var. Kriptoların görevi, içeride dışarıda ters algı oluşturmak.

Bir kişi diyemez ki Melih Gökçek AK Parti'nin aleyhinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde bir şey yaptı.

15 Temmuz Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleşmiştir. Yüzde 90'ı ankara'da gerçekleşmiştir.

Oğlum aday yapılır yapılmaz, o sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Demek ki ayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği var.