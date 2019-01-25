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'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara yedirmeyeceğiz' diyen Melih Gökçek: Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti içerisinde kendisine muhalif olanların bulunduğunu belirterek, "Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum" dedi. Gökçek, "Partimin içinde benden nefret eden, benim siyasetin içerisinde olmamı istemeyen birileri var. Abdülkadir Selvi gibi tipler var. Bunların gayesi beni siyasetin dışında bırakmak." ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2019 Cuma 22:00
'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara yedirmeyeceğiz' diyen Melih Gökçek: Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum

 yeniakit.com.tr 

Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara'nın azledilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum." dedi.

2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'larda olduğunu, kendisinin ise yüzde 55'lerde olduğunu dile getiren Gökçek, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'ye yardımcı olmamanın davaya ihanet olacağını söyledi.

Sildiği tweetlere ilişkin bir soruya verdiği cevapta dikkat çeken ifadeler kullanan Gökçek, parti içerisinde kendisine muhalif olanların bulunduğunu belirterek, "Sayın Özhaseki'nin çevresindeki bazı danışman grupları, parti içerisindeki muhalifler, Genel Merkez'de beni hiç hazzedemeyen bazı arkadaşlar var. Ağırıma gitti, tweeetlerimi çektim. Buna sayın Özhaseki de üzüldü, oturduk konuştuk. Şu anda gücümün yettiğince benim Özhaseki'ye yardım etmek benim boynumun borcu."

Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Partimin içinde benden nefret eden, benim siyasetin içerisinde olmamı istemeyen birileri var. Abdülkadir Selvi gibi tipler var. Bunların gayesi beni siyasetin dışında bırakmak.

Biz Ankara'yı sola teslim edemeyiz.

Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara yedirmeyeceğiz.

Mansur tam bir balon. Vallahi balon, billahi balon. İçi o kadar fış, yalan yanlış işleri var ki insanlar bilmiyorlar.

Mansur Yavaş desteksiz atıyor.

Her yerde kripto var. Kriptoların görevi, içeride dışarıda ters algı oluşturmak.

Bir kişi diyemez ki Melih Gökçek AK Parti'nin aleyhinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde bir şey yaptı.

15 Temmuz Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleşmiştir. Yüzde 90'ı ankara'da gerçekleşmiştir.

Oğlum aday yapılır yapılmaz, o sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Demek ki ayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği var.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. AK Parti
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • misafirmisafir4 dk önce
    benim aklima "parsel parsel tepeleere ev kurmaaaasinlar.... " sarkisi geliyor :)))
  • hsnhsn7 dk önce
    melih efendi yeter son iki dönem gereksizdin başkanlık için ama yinede başkan yapıldın ve doğru dürğst bir ivraaatın olmadı hükümetin yaptıkları dışında sus ya da seçimde ak partiye çalış
  • ülkücüülkücü13 dk önce
    ankaranın kalan kısmını da fetöye parselleyip yedirmeye mi geleceksin hey melih?
  • mahirmahir13 dk önce
    1- teşkilatları takmadın. ben cumhurbaşkanı başbakanla muhatabım dedin2-bu kadar süre yetmedi mi ? balsa birazda başkası yesin zehirse bırakbaşkası yesin.3-lider insanlar su misalidir . siz orda durdukca tıkaç görevi yaparsınız. ümidi kesenler başka yerlere gider.not : yinede seni sevdiğimi bil az bekle.sabırlı ol.

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