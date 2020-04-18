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İSLAM

Allah’ın el Gafur isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna el Gafur isminin faziletleri

Allah’ım! Bildiğin şeylerin hayrından ister, sadece senin bildiğin bütün şeylerin şerrinden yine sana sığınırız. Ümmet-i Muhammed olarak işlediğimiz bütün hata ve kusurlarımızdan dolayı yine sana sığınıp bağışlanmamızı dileriz. Bu duayı da Esmaül Hüsmayı vesile edip niyazda bululuyoruz Ey Gafur! Esmaül Hüsna el Gafur anlamı nedir? Gafur esmaül hüsnasının faziletleri saymakla bitmiyor. İşte Gafur esmasının anlamı Allah’ın el Gafur isminin faydaları.

2020-04-18 20:05:00 -
Allah’ın el Gafur isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna el Gafur isminin faziletleri

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/allahin-el-gafur-isminin-anlami-nedir-esmaul-husna-el-gafur-faziletleri-19876

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