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"Allah yardımcısı olsun" diyen Şamil Tayyar, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı!

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 09:44
"Allah yardımcısı olsun" diyen Şamil Tayyar, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu spekülasyonlara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi.

Rahatsızlığının sürmesi nedeniyle TBMM açılışına katılamayan Bahçeli'nin yeniden hastanede tedaviye alınmasıyla birlikte sağlık durumunun kötüye gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, haberlere ateş püskürdü ve Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bahçeli hastanede mi? Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama...

Şamil Tayyar açıkladı: Bir haftaya kalmaz, siyaset arenasındaki yerini alır

Bahçeli'nin son durumunu ise AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından duyurdu. Tayyar, "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:44
  1. Gaziantep
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. üst solunum yolları enfeksiyonu

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