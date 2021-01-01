'Allah yanlarına bırakmasın' Şırnaklı annelerden HDP’ye yılın son eylemi
Diyarbakır annelerinden ilham alarak Şırnak'ta her perşembe HDP il başkanlığı önünde terör protestosu yapan aileler, HDP önünde yılın son eylemini düzenledi.
PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri HDP önünde ‘Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP’, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Kürt Türk kardeştir’, ‘Tırnakçı HDP’ sloganları attı. HDP'li bir kadın ile anneler arasında yaşanan kısa süreli gerginliği polis önledi. 14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu ve yeni yılda çocuklarına kavuşmayı beklediklerini söyledi.