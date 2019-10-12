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Allah Teâlâ her an bizimle beraber şuuruyla yaşamamız gerekiyor

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, "İnsanı biz yarattık. Onun için, nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şahdamarından daha yakınız." (Kaf Suresi/16)

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:18
Allah Teâlâ her an bizimle beraber şuuruyla yaşamamız gerekiyor

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin yetiştirdiği büyük velîlerden Muhammed Pârisâ Hazretleri, hacca giderken yolu üzerinde uğradığı Bağdad şehrinde genç bir sarrafa rastlar. Gencin birçok müşteriyle durmadan alışveriş hâlinde olup zamanını aşırı dünyevî meşgûliyetlerle geçirdiğini zannederek üzülür. İçinden:

Yazık! Bu delikanlı Hakk’a kulluk edeceğine mâsivâ ile meşgûliyete dalmış!..” der. Fakat gencin kalbine nazar edince hayretle görür ki, âzâlar dünyevî meşgûliyette, kalb ise Rabb’iyle berâber ve zâkir durumda. Bu sefer:

Mâşâallâh! El kârda, gönül yarda!..” buyurarak genci takdîr eder.

Hicaz’a vardığında da Kâbe’nin örtüsüne sarılmış içli içli ağlayan ak sakallı bir ihtiyarla karşılaşır. Önce adamın yana yakıla Cenâb-ı Hakk’a yalvarmasına ve dış görünüşüne bakarak: “Keşke ben de böyle ağlayarak Hakk’a ilticâ edebilsem” der ve adamın hâline gıpta eder. Sonra onun da kalbine nazar edince görür ki, bütün duâ ve ağlamaları, fânî bir dünyalık talebi içindir. Bunun üzerine rakîk kalbi, mahzun olur. Kıssadan da anlaşılacağı gibi mühim olan; dünyevî meşgaleleri, âhireti ihmâl etmeksizin devam ettirebilmektir.

Allah Teâlâ her an bizimle beraber şuuruyla yaşamamız gerekiyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:18
  1. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri
  2. Muhammed Pârisâ Hazretleri
  3. Bağdad
  4. dünyevî meşgûliyet
  5. Hicaz
  6. Cenâb-ı Hakk
  7. dünyevî meşgaleler

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