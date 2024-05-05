  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız
Sosyal Medya

Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-05-05 20:58:00 - 2024-05-05 21:05:06

İstanbul'da taksiye binen alkollü kadının, sürücüye yaptıkları 'pes' dedirtti. Sarhoş kadın takside ayaklarını uzattı, uyudu, adrese geldiğinde ise ücreti ödememek için şoför koltuğuna geçip taksiciye zor anlar yaşattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Alkollü bir kadın takside yaptıklarıyla şoföre zor anlar yaşattı. Takside ayaklarını ön koltuğa doğru uzatan kadın, arka koltukta yattı.

Taksicinin uyarılarına rağmen taşkınlığa devam eden alkollü kadın, adrese geldiğinde yaptığıyla 'pes' dedirtti.

Ücreti ödemeden uzaklaştı

Ücreti ödememek için direksiyon başına geçen kadın, taksimetreyi ödemeden uzaklaştı.

Taksici yaşadığı sıkıntıyı "lanet olsun yaptığım bu işe" sözleriyle dile getirirken o anlar şu sözlerle kaydedildi:

"Hanımefendi polis çağırmayayım, lütfen aracımdan iner misiniz? Bana ödeme yapmadınız, bir saattir arabamda mahsur kaldınız. Lütfen paramı ödeyin."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha 3 gün önce ayetlere Peygamber Efendimiz’in sözü diyordu! Özgür Özel’den İzmir’de bol bol alkol vaadi
Daha 3 gün önce ayetlere Peygamber Efendimiz’in sözü diyordu! Özgür Özel’den İzmir’de bol bol alkol vaadi

Siyaset

Daha 3 gün önce ayetlere Peygamber Efendimiz’in sözü diyordu! Özgür Özel’den İzmir’de bol bol alkol vaadi

Alkollü şahıslar pompalı tüfekle dehşet saçtı: 6 yaralı
Alkollü şahıslar pompalı tüfekle dehşet saçtı: 6 yaralı

Yerel

Alkollü şahıslar pompalı tüfekle dehşet saçtı: 6 yaralı

CHP'li başkan gençlere alkol hizmetini savundu! 'Bize kimse Anayasa öğretmesin'
CHP'li başkan gençlere alkol hizmetini savundu! 'Bize kimse Anayasa öğretmesin'

Siyaset

CHP'li başkan gençlere alkol hizmetini savundu! 'Bize kimse Anayasa öğretmesin'

Direksiyonda alkollü yakalanan genç şuursuz sözleriyle gündem oldu!
Direksiyonda alkollü yakalanan genç şuursuz sözleriyle gündem oldu!

Sosyal Medya

Direksiyonda alkollü yakalanan genç şuursuz sözleriyle gündem oldu!

Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı
Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

Dünya

Kemalistlerin gözde kentinde alkol yasağı

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23