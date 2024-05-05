Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız
İstanbul'da taksiye binen alkollü kadının, sürücüye yaptıkları 'pes' dedirtti. Sarhoş kadın takside ayaklarını uzattı, uyudu, adrese geldiğinde ise ücreti ödememek için şoför koltuğuna geçip taksiciye zor anlar yaşattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Alkollü bir kadın takside yaptıklarıyla şoföre zor anlar yaşattı. Takside ayaklarını ön koltuğa doğru uzatan kadın, arka koltukta yattı.
Taksicinin uyarılarına rağmen taşkınlığa devam eden alkollü kadın, adrese geldiğinde yaptığıyla 'pes' dedirtti.
Ücreti ödemeden uzaklaştı
Ücreti ödememek için direksiyon başına geçen kadın, taksimetreyi ödemeden uzaklaştı.
Taksici yaşadığı sıkıntıyı "lanet olsun yaptığım bu işe" sözleriyle dile getirirken o anlar şu sözlerle kaydedildi:
"Hanımefendi polis çağırmayayım, lütfen aracımdan iner misiniz? Bana ödeme yapmadınız, bir saattir arabamda mahsur kaldınız. Lütfen paramı ödeyin."
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