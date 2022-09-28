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Gündem Allah senin belanı versin Gülen! Son şerefsizliğine bakın
Gündem

Allah senin belanı versin Gülen! Son şerefsizliğine bakın

Önce FETÖ'cü Enes Kanter'i konuk eden Yunan televizyonu, bu kez de Pensilvanya'ya giderek teröristbaşı Fetullah Gülen ile röportaj gerçekleştirdi. Teröristbaşı, sözlerinde Türk halkına hakaret etti, Yunanistan'ı göklere çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 10:09:00 -
Allah senin belanı versin Gülen! Son şerefsizliğine bakın

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, FETÖ lideri Fetullah Gülen Yunan medyasından Alpha TV'ye konuştu.

Türk halkına 'sarhoş gibiler' dedi!

Yunanistan'ın dünya kültür mirasının gelişimine temel olduğunu söyleyen Gülen, Türk halkının 'sarhoş gibi davrandığını' iddia etti.

Teröristbaşı, Yunan televizyonuna şu sözleri kullandı:

"Sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor."

FETÖ'cü Kanter de Yunanistan'ı savunmuştu

Geçtimiz günlerde de FETÖ'cü Enes Kanter yine Alpha TV'ye konuşmuş, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Kanter, Erdoğan'ın Yunanistan için söylediği sözlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Yunanistan mültecileri çok sıcak karşılıyor" dedi.

 

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Yorumlar

osman

münafik olanin sonu geldi nerden belli olur, son günlerinde daha da azmaya baslar, surda bir kac günlük ömrü kalmis, ondan sonra bitmeyen bir azap onu bekliyor, ALLAH belasini tabi versin de, biz bu elemana ahirete aciyacaz, görülmemis bir azap icinde olacak cünkü

Hakan

Seçimler yaklaştıkça bu tür provokasyonlar hep olacak.
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