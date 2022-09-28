Allah senin belanı versin Gülen! Son şerefsizliğine bakın

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, FETÖ lideri Fetullah Gülen Yunan medyasından Alpha TV'ye konuştu.

Türk halkına 'sarhoş gibiler' dedi!

Yunanistan'ın dünya kültür mirasının gelişimine temel olduğunu söyleyen Gülen, Türk halkının 'sarhoş gibi davrandığını' iddia etti.

Teröristbaşı, Yunan televizyonuna şu sözleri kullandı:

"Sarhoş gibi davranıyorlar. Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyorlar. Yunanistan, dünyadaki kültürlerin gelişime dayanak olmuştur. Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes tarafından takdir edilmeli. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için çok çalışıyor."

FETÖ'cü Kanter de Yunanistan'ı savunmuştu

Geçtimiz günlerde de FETÖ'cü Enes Kanter yine Alpha TV'ye konuşmuş, Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Kanter, Erdoğan'ın Yunanistan için söylediği sözlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Yunanistan mültecileri çok sıcak karşılıyor" dedi.