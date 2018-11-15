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Allah korusun kalp fırtınası ani ölüme yol açıyor

Uzmanlar "kalp fırtınası" adı verilen kalp karıncıklarından kaynaklanan ve sık tekrarlanan çarpıntılara ilişkin uyardı; kontrol altına alınmaması durumunda ani ölümlere yol açabileceğine dikkat çektiler.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:16
Allah korusun kalp fırtınası ani ölüme yol açıyor


Kalp fırtınası olan hastalarda acil tedavi son derece önemli.. Bu hastaların bir kısmında daha önceden takılmış şoklama yapabilen kalp pilleri bulunmakta. Eğer kalp fırtınasını kontrol altına alınmaz ise hastalar çok sayıda şoklamayla maruz kalabiliyorlar. Bu son derece can sıkıcı bir durum. Şoklamalı kalp pilinin olmadığı hastalarda ise fırtına sırasında kalp korunmasız kalacağı için ani ölüm ihtimali oldukça yüksek.

TEDAVİSİ

Günümüzde kalp fırtınalarının dindirilmesinde çeşitli tedavi seçenekleri mevcut. Bunlardan biri fırtınaya sebep olan bölgelerin ‘radyo dalgaları’ ile yakılarak tedavi edilmesi.. Bazı durumlarda ‘koroner anjiyografi’ ile tıkalı damarın açılması kalp fırtınalarını dindirebilmektedir. Bunların yanı sıra kullanılacak özel ilaçlar ve gerekli durumlarda kandaki elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi de hastaların hayatının kurtarılması açısından önemli.

Ayrıca ‘Uyutma Tedavisi’ de diğer bir alternatif yöntem.. Fırtına tarzında ölümcül kalp çarpıntısı olan bazı hastalara genel anestezi vererek sık tekrarlayan çarpıntılar azaltılabilmekte ya da ortadan kaldırılabilmekte..

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:16
  1. kalp fırtınası
  2. kalp sağlığı

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