Allah korusun kalp fırtınası ani ölüme yol açıyor



Kalp fırtınası olan hastalarda acil tedavi son derece önemli.. Bu hastaların bir kısmında daha önceden takılmış şoklama yapabilen kalp pilleri bulunmakta. Eğer kalp fırtınasını kontrol altına alınmaz ise hastalar çok sayıda şoklamayla maruz kalabiliyorlar. Bu son derece can sıkıcı bir durum. Şoklamalı kalp pilinin olmadığı hastalarda ise fırtına sırasında kalp korunmasız kalacağı için ani ölüm ihtimali oldukça yüksek.

TEDAVİSİ

Günümüzde kalp fırtınalarının dindirilmesinde çeşitli tedavi seçenekleri mevcut. Bunlardan biri fırtınaya sebep olan bölgelerin ‘radyo dalgaları’ ile yakılarak tedavi edilmesi.. Bazı durumlarda ‘koroner anjiyografi’ ile tıkalı damarın açılması kalp fırtınalarını dindirebilmektedir. Bunların yanı sıra kullanılacak özel ilaçlar ve gerekli durumlarda kandaki elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi de hastaların hayatının kurtarılması açısından önemli.

Ayrıca ‘Uyutma Tedavisi’ de diğer bir alternatif yöntem.. Fırtına tarzında ölümcül kalp çarpıntısı olan bazı hastalara genel anestezi vererek sık tekrarlayan çarpıntılar azaltılabilmekte ya da ortadan kaldırılabilmekte..