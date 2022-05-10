"Allah korusun" dedi ve ekledi: Ümit Özdağ bunu arzuluyor

Bursa'da bir metroda sigara içen Suriyelilerin çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Söz konusu görüntüler, "Hadsiz sığınmacılara hadleri bildirildi" notlarıyla servis edildi. Sigara içtiği iddia edilen şahısların Türk olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu haber Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili'nde de konuşuldu. Programın moderatörü Murat Alan, suçların mültecilere yıkılmaya çalışıldığını vurguladı.

Konuyu değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

O yönde yoğun bir çalışma var. Ümit Özdağ da bunun fitilini ateşlemiş oldu. Ben yine diyorum ki, elhamdulillah 4 buçuk milyon insana kucak açıp da Türkiye içinde bu asayiş olaylarının asgari oranda yaşanmış olması bence sevindirici bir durum. Aksi takdirde, Türkiye'de suç işleyenler kadar onlar da kendi nüfuslarıyla orantılı olarak suç işlemiş olsalar veya tekil cinayet olayı var, bu olaylar nüfuslarıyla orantılı olarak yaşanmış olsa gerçekten onlar kar topu gibi büyüyerek devam eder. Allah korusun diyorum. Ama birileri maalesef öyle bir arzu içerisinde özellikle Ümit Özdağ'ı kast ediyorum. Bir nebze de CHP ve İYİ Partilileri de bu eleştiriye muhatap ediyorum.