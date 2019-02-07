Allah korudu! Anne ve bebeği tırın altından ramak kala kurtuldu

Çin'de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramak kala kurtuldu.

Hatalı şerit değiştirdi motosiklete çarptı

Akıl almaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, eşi ve bebeği ile karayolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor.

Anne ve bebek tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza ile beraber anne ve bebeği yola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuluyor. Dengesini güçlükle sağlayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini son anda kurtarıyor.