Allah herkesi sevdiğiyle haşretsin

Her zaman vesayetin yanında yer alan, milli ve manevi değerlerimize yönelik kadim düşmanlığından asla taviz vermeyen cuntacıların gözdesi CHP’yi iktidar yapmak için oluşturulan Zillet İttifakı’nın koltuk değneğine dönüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamayla ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Türkiye’deki darbelerin hep medya ayağı olan Hürriyet gazetesinin kurucularından Sedat Simavi’nin torunu Harun Simavi’ye ait ‘Diken’ adlı internet sitesine konuşan Karamollaoğlu, sırf Fazilet Partisi kongresinde Merhum Necmettin Erbakan’ın desteklediği listede yer almadığı gerekçesiyle 20 yıl birlikte siyaset yaptığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ndan, “Cenab-ı Hakk’ın huzurunda davacı olacağını” söyledi. Refah Partisi ile Fazilet Partisi’ni kapattıran zihniyetle, başörtüsüne “Bir metrelik bez parçası” diyenlerle, “Anıtkabir’de iman tazeledik”lerini iddia edenlerle, ele geçirdikleri belediyeleri LGBTİ sapkınlarla dolduranlarla, iktidara gelmeleri halinde “24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz” vaadinde bulunanlarla, küresel tefecilerden para dilenenlerle, ekonomi yönetimini ABD’lilere teslim edenlerle aynı masaya oturan Karamollaoğlu’nun, dünya mazlumlarının umudu Erdoğan’a yönelik sözleri maşeri vicdanları yaraladı.

Erbakan Hoca’nın emaneti olan Saadet Partisi’ni, CHP, İP ve HDP’nin başını çektiği şer ittifakına koltuk değneği olan Karamollaoğlu’nun sözleri kamuoyunun ve Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinin de tepkisini çekti.

“Temel bey önce aynaya bakmalı”

Akit’e konuşan eski Refah Partisi Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Feyzi İnceöz, “Önce, bugün içinde inançlarımıza tamamen taban tabana zıt olan, on yıllardır Müslümanlara çile çektirerek mukaddesat düşmanlığının lokomotifliğini yapan CHP ile terör partisi HDP ile aynı masada neden bir arada olduğunu ve bunun hesabını nasıl vereceğini düşünmeli. Böyle bir ittifak içerisinde yer alan bir insana söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Allah herkesi sevdikleriyle haşretsin. Bu cevap ona yeter” dedi

“Erdoğan düşmanlığını öbür dünyaya kadar taşıması üzücü”

Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner ise şu sözlerle Karamollaoğlu’na tepki gösterdi: “Erdoğan karşıtlığını sadece bu dünyayla sınırlı tutmayıp öte dünyaya taşımasını doğrusu üzülerek okudum. Erbakan Hocamızın arkasına sığınarak yapılan bu tarz siyasi açıklamaların, Milli Görüş geleneğine uygun düşmediğinin kanaatindeyim. Karamollaoğlu illa hesaplaşmak istiyorsa bu hesaplaşmasını yakın tarihte Erbakan Hocamızın iktidarını alaşağı eden siyasi partilerle ve onların işbirlikçileriyle yapsın. Bu kadar düşmanlık ne dini anlayışımıza ne insanlık anlayışına sığar. Temel Karamollaoğlu bütün siyasetini Erdoğan husumeti üzerine şekillendirmiş. Geçmişin hatırına Temel Karamollaoğlu için kem söz söyleyenlerden olmayız ama bu Erdoğan düşmanlığının ne anlama geldiğini de Saadet Partili kardeşlerimizin vicdanlı bir şekilde, Erbakan Hocamızın misyonuna uygun bir şekilde yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Kendi adıma çok üzgünüm. Kişi sevdiği ile beraberdir ne diyelim.”