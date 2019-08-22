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‘Allah’ diyene çökenler terörist için ağlıyor

Bugün terör bağlantılarıyla ilgili haklarında yüzlerce delil bulunan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterip ortalığı velveleye veren azgın azınlık, 28 şubat sürecinde hiçbir delil bulunmaksızın sadece ‘Allah’ dediği ya da şiir okuduğu için görevden alınan belediye başkanlarına kör ve sağırdı...

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
‘Allah’ diyene çökenler terörist için ağlıyor

28 Şubat sürecinde cuntacılarla iş tutan; şiir okuyan, sakal bırakan, ‘Allah’ diyen RP’li belediye başkanları görevden alınırken gıkını çıkarmayan ve alkışlayan azgın azınlık, terör bağlantıları dolayısıyla haklarında yüzlerce delil bulunan HDP’li belediye başkanlarına görevden el çektirilmesine tepki göstermesi samimiyetsiz bulunuyor. Milletin iradesini gasp etme konusunda uzman olan CHP zihniyetinin günümüzde PKK’ya can simidi olmasına, 28 Şubat’ta hakkı gasp edilen Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı sert sözlerle yükleniyor...

Teröre can suyu veriyorlar

Tarihin en kanlı terör örgütleri arasında yer alan PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespitiyle İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına en büyük destek CHP’den geliyor. PKK’lı belediye başkanları hakkındaki görevden el çektirme kararını “sandığa darbe” olarak nitelendiren laikçi güruh, bir kez daha teröre can simidi oluyor. Hainlere cesaret veren ifadelerle İçişleri Bakanlığı’nın kararını eleştiren azgın azınlık, 28 Şubat sürecinde milletin büyük teveccühüyle seçilen ve haklarında hiçbir somut suçlama olmaksızın görevlerinden alınarak zindana atılan belediye başkanlarına karşı ise farklı tutum sergilemişti.

İstanbul’a kelepçe

Günümüzde terör bağlantılarıyla ilgili haklarında yüzlerce delil bulunan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterip ortalığı velveleye veren azgın azınlık, 28 şubat sürecinde hiçbir delil bulunmaksızın sadece ‘Allah’ dediği yada şiir okuduğu için görevden alınan belediye başkanlarına kör ve sağırdı. Laikçi düzenbazların Müslümanların üzerinden silindir gibi geçtiği 28 Şubat sürecinde 2 Nisan 1998’de İçişleri Bakanlığı’nın 300 belediye başkanı hakkında soruşturma açılmasına çıt çıkarılmadı. Darbe şakşakçısı Hürriyet gazetesi, milli iradeye vurulan darbeyi “300 başkana büyük gözaltı” başlığıyla sevinç sözcükleriyle haberleştirdi.

İlçelere de göz diktiler

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu gerekçesiyle görevden alınıp zindana atılmasına itiraz edilmedi. Erdoğan hakkında, 12 Aralık 1997’de Siirt mitinginde okuduğu şiir sebebiyle açılan davada 10 aylık hapis cezası kararı çıktı. Ceza infaz yasasıyla 4 aya indi. Ancak 24 Eylül’de kesinleşen hapis cezası paraya çevrilmedi ve Erdoğan belediye başkanlığını bırakarak 26 Mart 1999’da cezaevine girdi.

28 Şubatçı cuntacılar bununla yetinmedi. Milli irade hırsızları, gözünü ilçelere de dikti. 1998 yılında İçişleri Bakanlığı’nın irticai faaliyetler soruşturması kapsamında İstanbul’un FP’li Sultanbeyli, Samandıra, Beykoz ve Gaziosmanpaşa belediye başkanlarının görevden alınması istendi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak hakkında 67 dava açıldı.

‘Demokrasi yok’ dedi diye...

Kayseri’nin RP’li Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Refah Partisi İl Divan Toplantısı’ndaki konuşmasında, Türkiye’de henüz gerçek demokrasinin olmadığını, hakim güçlerin herkesi kendi görüşleri doğrultusunda hareket etmeye zorladığını söyledi. Sadece bu gerekçeyle hakkında yargılama başlatılan Şükrü Karatepe, önce görevinden alındı, sonra eline kelepçe takılarak zindana gönderildi.

Sen misin ‘Filistin’ diyen!

RP’li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Filistin ile dayanışma gecesi düzenledi. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, o görüntü için, “Demokrasiye balans ayarı yaptık” ifadesini kullandı. “Askerin uyarısı” olarak nitelendirilen bu gelişme üzerine Yıldız görevden uzaklaştırıldı. Bekir Yıldız ile 9 arkadaşı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla tutuklandı. Başkan Yıldız’ın tutuklanmasına karşı kartel medyasında, “Her şey sandık değildir, iyi oldu!” yorumları yapıldı. Vebalı gibi yansıtılan Bekir Yıldız’ı cezaevinde ziyaret eden partili arkadaşları dahi hedef gösterildi, haklarında medyada günlerce karalama kampanyası yürütüldü.

Bize sessizdiler şimdi hırlıyorlar

28 Şubat’ta cuntacılarla iş tutarak seçilmiş belediye başkanlarına karşı cadı avı başlatan milli irade düşmanı CHP zihniyetinin günümüzde PKK’lı belediye başkanlarına kol kanat germesine sert tepki gösteren eski Diyarbakır Merkez Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, kısa ve net sözlerle tepki gösterdi. Cemal Toptancı, “28 Şubat sürecinde Refah Partimizden seçilmiş biz Belediye Başkanları görevden alındığında sessiz kalmışlardı. Bugün uyuz köpekler hırlayarak ses kirliliği yapanlar, sahi ne havlıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Bir şiir okudu diye...

İBB Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu gerekçesiyle görevden alınıp zindana atılmasına utanmadan destek veren azgın azınlık, “Her şey sandık değildir, iyi oldu!” yorumunu yapıyordu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
  1. Siirt
  2. Kayseri
  3. 28 Şubat süreci
  4. RP’li belediye başkanları
  5. HDP’li belediye başkanları
  6. CHP zihniyeti
  7. PKK
  8. Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı
  9. 28 Şubat
  10. PKK/KCK
  11. İçişleri Bakanlığı
  12. HDP’li Diyarbakır Mardin ve Van belediye başkanları
  13. CHP
  14. HDP
  15. Hürriyet gazetesi
  16. milli irade
  17. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Recep Tayyip Erdoğan
  18. Recep Tayyip Erdoğan
  19. 28 Şubatçı cuntacılar
  20. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak
  21. RP’li Belediye Başkanı Şükrü Karatepe
  22. Refah Partisi İl Divan Toplantısı
  23. Şükrü Karatepe
  24. RP’li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız
  25. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir
  26. Bekir Yıldız
  27. eski Diyarbakır Merkez Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı
  28. İBB Başkanlığı

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