Allah bunları kahretsin! Yaptığı şey mide bulandırdı

Ankara'da kendisine ait butik işleten ve video içerik üreticisi olan Rabia Toprak, takıntılı bir hayranının tacizine maruz kaldı. Yaklaşık 5 aydır, şirket hattını arayan ve cinsel içerikli konuşmalarla Toprak'ı tehdit eden tacizcinin henüz kimliği belirlenemedi. Toprak geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Evli ve bir çocuk annesi olan Toprak, geçtiğimiz yılın ağustos ayında butiğinin şirket telefonundan gizli numara üzerinden çağrılar almaya başladığını ifade etti. Toprak, tacizcinin şirket telefonunu arayarak iş yerinin önüne geldiğini söylemesi üzerine soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Toprak, zanlının kimliğinin tespit edilmesi ve can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma kararı talep etti.