Allah bunlara fırsat vermesin: "Çok şey istemiyoruz; 14 Mayıs sonrası Selçuk Bayraktar en fazla kâğıttan uçak yapma videoları çeksin istiyoruz"

CHP'li bir trolün "Çok şey istemiyoruz; 14 Mayıs sonrası Selçuk Bayraktar en fazla kâğıttan uçak yapma videoları çeksin istiyoruz" şeklindeki "hayal"i köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bu çarpık düşüncenin münferit olmadığına işaret etti.

"Bunlar iktidara gelirse 'terör sorunu' kalmaz; lakin yekpare bir Türkiye de kalmaz" ifadelerini kullanan Tuna, şunları kaydetti:

"CHP İttifakı'nın kazanmasını iple çeken bir trolleri, hayalini şöyle dile getirmiş: "Çok şey istemiyoruz; 14 Mayıs sonrası Selçuk Bayraktar en fazla kâğıttan uçak yapma videoları çeksin istiyoruz..."

Sanmayın ki münferittir bu!

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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" diyerek Selçuk Bayraktar'ın yaptığı İHA ve SİHA'lardan ne kadar rahatsız olduğunu dermeyan etmişti.

Doğrusunu isterseniz, bunda da şaşacak bir şey yok!..

PKK'ya göz açtırmayan söz konusu insansız hava araçlarına karşı çıkmasalar, PKK'nın desteğini nasıl kazanacaklar?

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Bunların cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da S-400 alımına karşı çıkmış, "Kime karşı kullanacaklar; Yunanistan'a mı? Yunanistan NATO ittifakı içinde..." demişti.

Aslında...

TCG Anadolu'dan Hürjet'lere, Altay tanklarından yerli balistik füzelere kadar savunma sanayiine de hiç ihtiyaç yok. Zira, Kılıçdaroğlu kafasına göre "NATO ittifakı içindeyiz ya NATO bizi korur..."

Peki NATO'dan bizi kim koruyacak?

PKK'nın Suriye koluna binlerce TIR silah yardımı yapan, NATO'nun patronu değil miydi?

Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sorunu yok! Nihayetinde, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum..." diyebilen bir zihniyetle malul.

"Mavi Vatan" diye bir derdi de hiçbir zaman olmadı.

Tam aksine, Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı Ünal Çeviköz, "Mavi Vatan yayılmacılıktır..." demişti.

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Firari FETÖ'cüler, CHP İttifakı'nın kazanacağı umuduyla şimdiden bavullarını toplamışlar.

Anlaşılan o ki kaldıkları yerden devam etmenin hayalini kuruyorlar.

PKK'nın da tek umudu, CHP İttifakı'nın kazanması. Ne ki, FETÖ'ye nazaran biraz daha ihtiyatlılar.

En azından kazanamama durumunu da hesaba katıyorlar.

Mesela, PKK elebaşılarından Bese Hozat, "Seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa iç savaş çıkartırız..." diyor.

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Bunlar ezkaza iktidara gelse "terör" diye bir sorunumuz kalmaz. Zira FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri tastamam arkalarında. Sonuç itibarıyla birlikte iktidara gelecekler.

15 Temmuz direnişine Fetullah'la eşzamanlı "tiyatro" diyen Kılıçdaroğlu'nun kazanması için FETÖ'nün tam saha çalıştığı herkesin malumu.

PKK'nın da Kılıçdaroğlu'na desteği tam... Gerçi Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya desteği de tam. Hem de PKK'ya karşı çıkmayı "Kürt düşmanlığı" tesmiye edecek kadar!

Akşener'in partisini derseniz... PKK elebaşılarından Sabri Ok, "PKK ile İyi Parti aynı yerde..." açıklamasıyla birlikteliklerini açık seçik ortaya koydu.

Evet, bunlar iktidara gelirse "terör sorunu" kalmaz; lakin yekpare bir Türkiye de kalmaz."