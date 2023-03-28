Allah başka dert vermesin Ahmet Taşgetiren! Şimdi de kafayı buna taktı

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere gidilirken "Muharrem İnce vak'ası" yaşandığını belirterek, "Sayın İnce’nin 'vak’a' haline gelişi de, kimi seçtirmeyebileceği ya da kimin işine yarayabileceği noktasında ortaya çıkıyor" diye yazdı.

İnce'ye "Erdoğan'ı seçtireceksin" şeklinde tepkiler olduğunu kaydeden Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

" 'AKP’den imza dopingi' iddiaları bu yüzden çıkıyor. Muharrem İnce’nin o hesabı yapma becerisinden mahrum olduğu görüşü tabii ki doğru değil. Adam fizik hocası, yani bilimsel düşünür. O küçük hesabı yapamayacak mı?

Erdoğan’ın, 'İnce vak’ası'na bakarken, Kılıçdaroğlu’nu ne kadar eksilttiğini düşünmesi de çok tabii.

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Seçimin iki kişi ya da 'İki İttifak' arasında geçeceği çok net. Bu durumda partiler, bu ittifaka ne kadar fayda sağladıkları ya da zarar verdikleri ile değerlendirilecekler. İnce için de zor bir karar. Bakalım siyasi tarihte nasıl yer alacak?"