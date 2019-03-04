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ALKÜ 8 madalya, 2 kupayla döndü

Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’na 8 sporcuyla katılan ALKÜ Muaythai Takımı, turnuvayı 8 madalya ve 2 kupa kazanarak tamamladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:32
ALKÜ 8 madalya, 2 kupayla döndü

Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’na 8 sporcuyla katılan ALKÜ Muaythai Takımı, turnuvayı 8 madalya ve 2 kupa kazanarak tamamladı.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Muaythai Takımı,24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’na yine damgasını vurdu. 52 Üniversiteden 617 sporcunun yer aldığı turnuvaya, 8 sporcu ile katılan ALKÜ Muaythai Takımı, her sıklette en az 16 sporcuyla mücadele ederek, önemli bir başarıya imza attılar. ALKÜ Muaythai Takımı turnuvada 6 bronz, 2 gümüş madalya kazanmasının yanında; turnuvanın en iyi takımı ve en centilmen takımı seçilerek 2 de kupa kazandı. Toplamda 8 kupanın dağıtıldığı turnuvada ALKÜ takımı turnuvada 2 kupa kazanan tek üniversite takımı olarak adını turnuvaya yazdırdı.


Başarılı geçen turnuvanın ardından ALKÜ Muaythai Takımını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı makamında kabul etti. Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Çiçek, Spor takımları koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Nalbant, ALKÜ Muaythai ve Kickboks Antrenörü Mehmet Arzık ve sporcular katıldı. Sporcuları tek tek tebrik eden ve hediyelerini takdim eden Rektör Pınarbaşı, “Sizler, bizlerin yüz aklarısınız. Başarılarınız bizleri çok gururlandırıyor ve bir o kadar da mutlu ediyor. Elde ettiğiniz başarılar sayesinde Ülkemizin her bir noktasına Üniversitemizin adını gururla taşıyorsunuz. Sizlere ve değerli hocamız Mehmet Arzık beye çok teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.


ALKÜ Muaythai ve Kickboks Antrenörü Mehmet Arzık da, "Çalıştık, azmettik ve başardık. Son 3 yıldır aynı başarıyı tekrarlıyoruz. 8 madalyanın yanı sıra en iyi takım ve en iyi teknik takım kupalarını da Üniversitemize getirmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bizlere desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olmak üzere herkse teşekkür ediyorum"dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:32
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