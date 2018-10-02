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Alkolün zararları saymakla bitmiyor

ABD’li araştırmacılar çalışmalarında, şarap, bira ya da likör ne olursa olsun, bütün alkol çeşitlerinin kanser riskini artırdığını ortaya koydu.

02 Ekim 2018 Salı 20:00
Alkolün zararları saymakla bitmiyor

ABD Oakland Üniversitesi Sürekli Tıbbi Bakım Programından Dr. Arthur Klatsky başkanlığındaki araştırma ekibi tarafından yapılan araştırma, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Kanser Örgütü’nün toplantısında açıklandı.

İtalya’daki Avrupa Onkoloji Enstitüsünden Patrick Maisonneuve ise bu verilerin şimdiye kadar büyük ölçüde göz ardı edilen risk faktörleri olduğunu ifade ederek, mesela biradan daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için kadınların şarap içmesinin doğru olmadığını, sorunun alkollü içkinin türüyle değil “alkol” olduğunu belirtti.

Uzmanlar, alkol tüketiminin, kandaki, kansere sebep olabilecek hormon düzeylerini artırdığını düşünüyor.

Uzmanlar artık özellikle meme kanseri konusunda alkolü suçlamak için yeterli kanıt olduğunu ve kamuoyunu riski göz önünde tutabilmeleri için eğitmeye başlamak gerektiğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 20:00
  1. araştırma
  2. alkol
  3. alkolün zararları

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