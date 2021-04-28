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Gündem Alkolü savunmak Karslı Levent'e ne kazandıracak? Zaman gösterecek
Gündem

Alkolü savunmak Karslı Levent'e ne kazandıracak? Zaman gösterecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanma süreci boyunca alkol yasağı getirilmesi sözde gazeteci Levent Gültekin'i gerdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 23:48:00 -
Alkolü savunmak Karslı Levent'e ne kazandıracak? Zaman gösterecek

Tam kısıtlama boyunca dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de alkol yasağı getirilmesi bazı kesimleri rahatsız etti.

Hükümet karşıtlığı ile bilinen sözde gazeteci Levent Gültekin de alkol yasağı üzerinden hükümete saldırdı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gültekin, “Nasıl olsa içki depolar bu yasağı da atlatırız” diyorsunuz değil mi? Umarım meselenin içki olmadığını temel haklara, yaşam tarzına bir müdahale olduğunu anlar durumun ciddiyetini kavrarız." dedi.

Tam kapanmada alkol satışı yasak

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmiyordu. Bu nedenle ‘tam kapanma' sürecinde de alkol satışına 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında izin verilmeyecek.

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Yorumlar

bişeyler dönüyor

Onu bunu bilmem ama bu yasaklardan pis kokular geliyor. kimisi tatil yapıyor kimisi ser sefil. camiler açık ama evinde içmek yasak
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