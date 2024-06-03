Alkolsüz aile oteli: Club Familia Çeşme

Yoğun ve koşturmacayla geçen bir yılın ardından herkes huzur dolu bir tatilin hayalini kuruyor. İslami değerlerin ön planda bulunduğu, alkolsüz, aile otellerine talep son yıllarda bir hayli arttı. Ege’nin masmavi suları ve yeşil doğasında sessizliğin ve huzurun tadını çıkartmak isteyenlere şahane bir önerimiz var: Club Familia...

Denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor

İzmir Çeşme’de bulunan Club Familia, denize sıfır konumuyla ailenizle birlikte unutulmaz bir tatil yaşamanızı, çocukarınızın zihninde güzel anılar bırakacaktır. Toplamda 235 oda kapasitesiyle 700 kişiye aynı anda hizmet verme imkanlarına sahip olan otel; Çeşme’ye 5 km uzaklıkta ve İzmir’e 90 km uzaklıkta bir mesafededir.

İzmir’in popüler ilçesinde

Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km mesafede bulunan Club Familia, İzmir’in en popüler ilçelerinden olan Çeşme’de bulunuyor. Tesise özel aracınızla ya da toplu ulaşımla kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Tesise adım atar atmaz sizi yemyeşil bir doğa ve masmavi bir deniz karşılıyor. Türkiye'nin oksijen oranı en bol olan bölgesinde yer alan tesis aynı zamanda tarihi ve turistlik yerlere son derece yakın.

Yemeklere doyum olmuyor

Muhafazakar oteller arasında yer alan Club Familia Çeşme hem tesis konumu hem de misafirlerine sunduğu hizmetlerle ön palana çıkıyor. Tatil için deniz ve havuz ne kadar önemliyse yemekler de aynı derecede kıymetli. Her şey dahil hizmet veren Club Familia Çeşme, helal gıda hassasiyetine sahip... Tesiste; sizleri Ege’nin Akdeniz’in yanı sıra Osmanlı Mutfağının lezzetleri bekliyor. Helal gıdaya özen gösteren Club Familia’da alkol bulunmuyor.

Animasyonlar gün boyu devam ediyor

Club Familia’nın unutulmaz anıların biriktirmeye yardımcı olacağını belirtmiştik. Güzel bir tesis ve leziz yiyeceklerin yanı sıra Club Familia gün boyu süren eğlence ve animasyon programlarıyla tatilinize renk katacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm aile eğlenceli bir tatil geçirmek istiyorsanız kesinlikte Club Familia Çeşme doğru tercih olacaktır. Sabah sporu, havuz oyunları, plaj voleybolu ve su voleybolu başta olmak üzere gün boyu hem çocuklar hem de yetişkinler için bolca aktivite gerçekleştiriliyor. Eğlence akşamları da hız kesmiyor. Amfi tiyatroda yapılan animasyon gösterileri tüm aileye hitap ediyor.

Tesis dışında aktivitelere katılmak isteyenler de unutulmuş değil. Yat turu ve ATV safari organizasyonlarına katılmanız mümkün.

Mavi bayraklı plaja sahip

Her şey dahil hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlayan Club Familia; mavi bayraklı plaja sahiptir. Bu ise hem sizin hem de sevdiklerinizin tatilinizi huzurla geçirmesine vesile olacaktır. Tesis yalnızca deniz imkanı sağlamıyor. Bunun yanı sıra ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz açık ve kapalı olmak üzere erkeklere ve kadınlara ayrı hizmet veren havuzlar bulunuyor.

Hanımlara plaj ayrıcalığı

Tesiste kadın misafirlere pek çok ayrıcalık sunuluyor. Türkiye’de başka hiçbir tesiste kadınlara ayrı bir plaj bulunmazken Club Familia Çeşme’de hanımlara özel bir plaj mevcut... Bu alan hanımların rahatça denize girip güneşlenebilmesi için düzenlenmiş durumda. Ayrıca kadınlar için yarı olimpik, deniz suyu ile doldurulmuş havuzlar bulunuyor. Aqua park ile hem çocuklar hem de hanımlar tatilin tadını doyasıya çıkarma imkanı buluyor.

Club Familia’da 7 farklı oda türü sunuluyor

Tesis geniş ve çekirdek aileleri düşünerek oda tipleri belirlemeyi uygun görmüş. Deniz Manzaralı, Havuz Manzaralı , Standart, Bungalow alt , Bungalow üst ve Suit olmak üzere 7 farklı oda türünde siz değerli misafirlerine Ege’nin incisi Çeşme’de denize sıfır konumunda memnuniyet odaklı hizmet vermektedir.