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Gündem Alkollü yakalandı! Kendisini terörist sandı
Gündem

Alkollü yakalandı! Kendisini terörist sandı

Yeniakit Publisher
2024-09-11 07:23:00 -
Alkollü yakalandı! Kendisini terörist sandı

Aksaray’da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü 2. kez alkollü ve ehliyetsiz olarak polise yakalandı. Alkollü olduğunu söyleyen ama alkolmetreye üflemeyen sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, “Terörist miyim?” ben diye tepki gösterdi.

Olay, Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği 68 ACV 364 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen O.B. (35) isimli sürücünün bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

 

Ehliyeti olmayan O.B. alkollü olduğunu da itiraf ederek “Ehliyetim yok benim, ben aldırdım zaten ehliyetimi” dedi. Sürücünün alkolünü ölçmek isteyen polis memuru şahsa alkolmetre uzatırken, alkollü olduğunu söyleyen sürücü alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince yola oturmuş su içerken ayağa kalkan sürücü, “Ne yaptım ben, bir şey yapmadım ki, terörist miyim? Benim kardeşim ve babam cezaevinde, sıkıntılarım vardı içtim. Yalan mı söyleyeyim? Gerçekten zor durumdayım” dedi. Polisin ısrarla alkolmetre uzattığı sürücü, “Üflemeyeceğim abi, kötü olsun sonu üflemeyeceğim. Benim zaten ehliyetim yok ki. Ben aldırdım zaten ehliyetimi” diye cevap verdi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 31 bin 429 TL para cezası kesilirken daha önce 6 ay el konulan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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