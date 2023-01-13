Alkollü sürücüden görülmemiş terbiyesizlik: Yarın umreye gideceğim
Bursa'da polise yakalanan alkollü sürücü, "Ben yarın akşam umreye gideceğim. Bana bunu yapma" dedi. Sürücünün bahanesi 'pes artık' dedirtti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip, "Alkol çıkmama ihtimali yok. 2 ay önce babam öldü. Çok rahatsızım" diyerek alkollü olduğunu itiraf etti. Sürücüye, toplam 12 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, uygulamada 16 ARD 791 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü alkolmetre testini uygulamak istemedi.
Ekiplerin ölçümü reddetmesi halinde ağır cezai işlem uygulanacağını, üflemesi halinde daha az cezai işleminin uygulanacağını hatırlatmalarına rağmen sürücü testi kabul etmedi.