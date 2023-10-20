  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye kararı sonrası Türkiye'den Japonya ülkesine ihracat rekoru: Milyon dolarlık gelir

ABD'den yurtdışındaki tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı!

İfşa olunca paniklediler! Seküler mahallede kumar kanalizasyonu patladı

Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!

İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması!

İstanbul ve Ankara’da... Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı!

Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?

İsrail-Filistin savaşında cephe genişliyor! Arap ülkesi kararını duyurdu

Mete Gazoz bir ilke imza attı: ünlü o isim ile realme 11 Pro Serisi’nin tanıtımını yaptı, piyasaya girecek!

İbrahim Tatlıses’in kızından hükümete akılalmaz Filistin tepkisi!
Yerel Alkollü sürücü yaptı yapacağını! Yatacak yerin yok…
Yerel

Alkollü sürücü yaptı yapacağını! Yatacak yerin yok…

Yeniakit Publisher
2023-10-20 07:00:00 - 2023-10-20 07:03:26

İstanbul Anadolu Yakası'nda polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy’den Ataşehir’e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, kamyon şoförünün yaşattığı faciada 2 polis ağır yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşandı. İddiaya göre Sancaktepe'de alkollü bir şahıs 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonunu çalarak saatte 150 km hızla ilerledi. Kamyonla tehlikeli bir şekilde ilerlendiğini fark eden polis ekipleri hafriyat kamyonunun şoförünü yakalamak için takip etmeye başladı. Sürücü, takip edildiğini fark edince önce Pendik sahile girdi. Hızını daha da arttıran kamyon şoförü önüne gelen birçok aracı ezerek kaçmaya devam etti. Kamyon sivil araçlara, ticari taksilere ve 2 farklı ilçede bulunan polis ekiplerinin araçlarına çarptı. Kazada polis ekiplerinden 2 memur ağır yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Sivil araçlara ve birden fazla ticari taksiye de çarpan alkollü şoför birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Çaldığı kamyon ile kaçmaya devam eden alkollü kamyon şoförü Ataşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

"Araç çok hızlıydı göremedik"

Kamyonun çarptığı ticari taksinin şoförü Serkan A, "Aracımız seyir halindeyken yolcu da vardı. Hafriyat kamyonu aracımıza çarptı. Yaralımız var. Araç çok hızlıydı göremedik" dedi.

Yol çalışması yapan belediye işçisi, "Biz çalışma esnasında iki aracın arasından geçti. İki araca da vurdu gitti. Çok hızlıydı" dedi.

Yürek yakan kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken annesiyle beraber hayatını kaybetti
Yürek yakan kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken annesiyle beraber hayatını kaybetti

Yerel

Yürek yakan kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken annesiyle beraber hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı arttı
Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı arttı

Yerel

Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı arttı

Üsküdar’da 14 araba zincirleme kaza yaptı
Üsküdar’da 14 araba zincirleme kaza yaptı

Yaşam

Üsküdar’da 14 araba zincirleme kaza yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23