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Yerel Alkollü sürücü polis aracına çarptı
Yerel

Alkollü sürücü polis aracına çarptı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 03:36:00 -
Alkollü sürücü polis aracına çarptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Arapbağı mevkiinde, gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinde trafik ekiplerin dur ihtarına uymayan 48 P 4664 plakalı aracın sürücüsü, uzun kovalamacanın ardından Karabağlar yaylası içinde yakalandı. Sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada polis ekibinin içinde bulunan araca çarparak durdu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içinde bulunan dört kişi, ekipler tarafından karakola götürüldü. Araçtaki polisler ve otomobildekiler kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü A.S, 2.49 promil alkollü çıktı.

Kaynak: İHA

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