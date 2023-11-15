  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü bankadan şok eden karar! Türkiye'deki şubelerini peş peşe kapatmaya başladılar

İnsanlık tarihinin yüz karası… 116 bin Müslüman evlerinden sürgün edildi: 17 bin kişi açlık, soğuk ve hastalıktan öldü: Acısı hâlâ yüreğimizde

İsrail'den KKTC'de gizli hamle! Sessiz sedasız başlamışlar... Acilen Türkiye'nin devreye girmesi lazım

Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Osmanlı Hanedanı Sultan 2. Mahmud bu unvanıyla dünyaya nam saldı: “Son derece önemli, devasa boyutta” Üzerinde titizlikle çalışılıyor

Hak-İş'ten üyelerine TROY kart çağrısı!

Burak Yılmaz giderayak Beşiktaş'ı karıştırdı! Taraftarlar çileden çıktı

Azerbaycan'dan skandal İsrail kararı! Kardeş ülke asrın ayıbına imza attı

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Borcu olanlar işte şimdi hapı yuttu! Şok eden karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Yaşam Alkollü sürücü dehşet saçtı
Yaşam

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2023-11-15 02:48:00 -

İstanbul Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak dehşet saçtı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fener Kalamış Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ömer Cenk Koç hakimiyetindeki 34 TP 8107 plakalı araç süratle seyir halindeyken, sürücüsünün alkollü oluşundan ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki B.B. hakimiyetindeki 34 TGL 89 plakalı ticari taksiye, ardından da park halindeki 34 AGU 799 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kaldırıma çıkarken, park halindeki araç ise yaklaşık 20 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada ticari taksi şoförü B.B. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise BMW sürücüsü Ömer Cenk Koç'a alkol testi yaptı. 0.55 promil alkollü çıkan sürücüyü polis ekipleri karakola götürürken olayla ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Manisa'da feci kaza: 10 yaralı
Manisa'da feci kaza: 10 yaralı

Yaşam

Manisa'da feci kaza: 10 yaralı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gaziantep'te feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

Yaşam

Gaziantep'te feci kaza: 3’ü ağır 5 yaralı

Kadıköy'de korkunç kaza: 3 yaralı
Kadıköy'de korkunç kaza: 3 yaralı

Yaşam

Kadıköy'de korkunç kaza: 3 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23