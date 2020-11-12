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Yerel Alkollü sürücü dehşet saçtı
Yerel

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Aydın'da alkollü bir sürücü, yolda yürüyen gençlere çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 07:31:00 - 2020-11-12 07:32:19
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Kaza, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Kerem Ç. yönetimindeki 35 DB 0395 plakalı BMW marka otomobil, yolda yürüyen Ahmet K. ve Nurettin Ö.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yola savruldu. Sürücü Kerem Ç., 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü 0.4 promil alkollu olduğu tespit edildi.

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