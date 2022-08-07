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Yaşam Alkollü şahıs hastanede dehşet saçtı! Sağlık çalışanına makasla saldırdı
Yaşam

Alkollü şahıs hastanede dehşet saçtı! Sağlık çalışanına makasla saldırdı

İzmir'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan alkollü şahıs, sağlık çalışanına makasla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 16:12:00 -
Alkollü şahıs hastanede dehşet saçtı! Sağlık çalışanına makasla saldırdı

İzmir'in Foça ilçesinde hastanede tedavi gören alkollü şahıs, sağlık çalışanına makasla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, denize atlayan alkollü şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılarak sabah saat 06.20 civarında ambulansla Foça Devlet Hastanesine getirildi. Taşkınlık çıkaran şahıs, hastanede bulunan makaslardan birini alarak Acil Tıp Teknisyeni Kağan Kanat'a saldırdı. Dizinden yaralanan Kanat'a 10 dikiş atılırken, şahıs ise gözaltına alındı.

Türk Sağlık-Sen'den açıklama

Kağan Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, sürecin takipçisi olduklarını, sendika olarak sağlık çalışanının yanında olduklarını bildirdi.

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