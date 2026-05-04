Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı

Uşak'ın Eşme ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve makam şoförünün de aralarında bulunduğu üç kişi tutuklanmıştı. Dosyada, ihbar mesajlarından banka hareketlerine kadar tüm detayların nasıl ortaya çıktığı öğrenildi.

WHATSAPP MESAJLARI HAKİMİN TELEFONUNA GELDİ

Soruşturmanın başlangıcına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Eşme Adliyesi’nde görevli Hâkim Fehim Muhammet Kıvrak’ın cep telefonuna 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında gönderilen WhatsApp mesajlarının, dosyanın ilk adımı olduğu öğrenildi. Kimliği belirsiz bir hat üzerinden iletilen bu mesajlarda belediyede usulsüzlük yapıldığına dair çok sayıda iddiaya yer verildiği anlaşıldı.

Bu ihbarlar üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/1959 sayılı dosya ile soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve mali incelemelerin zamanla genişletildiği belirtildi.

ŞOFÖRÜNÜN HESABINDAN 17 MİLYON LİRA ÇIKTI

Şoför Murat Fidan’ın hesaplarına giren para trafiğinin detayları da netleşti. Yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL’lik para girişinin gerçekleştiği tespit edildiği öğrenildi.

Paraların “bağış”, “festival katılım bedeli” ve “sponsorluk” adı altında gönderildiği ortaya çıktı. Bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan’ın hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs’taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı belirlendi.

VİLLA İÇİN 30 MİLYON LİRA RÜŞVET VE ŞANTAJ KASETİ İDDİASI

İhbar mesajlarında yer alan rüşvet ve şantaj iddialarının kapsamı da gün yüzüne çıktı. İlçedeki eğlence mekanlarının kapanış saatlerinin uzatılması karşılığında para alındığı iddiasının dosyada yer aldığı öğrenildi.

Ruhsatsız bir villa için 30 milyon TL talep edildiği ve bazı taşınmazların usulsüz şekilde satıldığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği ortaya çıktı.

En sarsıcı iddia ise görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili oldu. Yılmaz Tozan'ın, bir şahıstan temin ettiği ve Özkan Yalım'ın rüşvet aldığı anları gösteren bir kamera kaydını elinde tuttuğu, bu görüntülerle Uşak Belediye Başkanına şantaj yaptığı öne sürüldü.

Eşme’de düzenlenen festivallere ilişkin detaylar da soruşturma dosyasına girdi. Sanatçılara yapılan ödemelerin yüksek gösterildiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddialarının incelendiği öğrenildi.

Bazı sanatçılara yapılan ödemelerin kayıt dışı gerçekleştirildiği yönünde tespitler bulunduğu ortaya çıktı. Sponsorluk gelirleri ve organizasyon harcamalarının detaylı şekilde analiz edildiği belirtildi.

OPERASYON VE TUTUKLAMALARIN ARKA PLANI NETLEŞTİ

17 Nisan 2026’da yapılan operasyonun detayları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığı, ardından 20 Nisan’da mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

Mahkemece Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Murat Fidan ve İsa Uçar’ın tutuklandığı, Burcu Tozan ve Hatice Demirci hakkında ise adli kontrol kararı verildiği netleşti. Cezaevinde bulunan Osman Ünal’ın da dosyada şüpheli olarak yer aldığı belirtildi.

MAKAM ODASINDAN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerin detayları da öğrenildi. Belediye Başkanı’nın makam odası ve şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi.

Cep telefonları, bilgisayarlar ve dijital kayıtların soruşturma açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. Ayrıca ruhsatsız bir silahın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMADA YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Adli kaynaklardan para trafiğine dahil olan kişi ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bankalarla yapılan yazışmalar sonucu yeni kimliklere ulaşıldığı ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber7