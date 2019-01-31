Alkollü dede dehşeti! Torununu sobaya attı

Rusya'nın Khakassiaşehrinde kızının emanet ettiği 11 aylık torununu çok fazla vodka içtiği için sobaya atan büyük baba ve karısı tutuklandı.

"Yürümekte zorlanıyordu"

İsmi Miyagashev olarak açıklanan 47 yaşındaki dede aşırı derecede vodka içtiği için eve sarhoş bir şekilde eve geldi.

Eve gelen dede 11 aylık torununu yanmakta olan odun sobasının içine attı. Çiftin eve gelen bir akrabası, bebeğin yanmış cesedini sobada görünce polisi aradı.

Polis, bebeği sobaya atan dede ile bebeği korumak için bir şey yapmayan büyük anneyi tutuklandı.

Çiftin akrabası dedenin aşırı derecede alkollü olduğu için yürümekte zorlandığını ifade etti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"Acım bir dakika bile durmuyor"

20 yaşındaki anne Viktoria Sagalakova ise, sosyal medya hesabından ölen bebeğiyle ilgili duygusal mesajlar yayınlayarak, "Huzur içinde yat, sevgili oğlum. Sevgili küçük oğlum. Acım bir dakika bile durmuyor. Sensizlikle nasıl başa çıkacağım?" ifadelerini kullandı.