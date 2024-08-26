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Gündem Alkolik Teoman bile isyan etti! “Her yer Arap oldu demek..."
Gündem

Alkolik Teoman bile isyan etti! “Her yer Arap oldu demek..."

Yeniakit Publisher
2024-08-26 10:32:00 -
Alkolik Teoman bile isyan etti! "Her yer Arap oldu demek..."

Sürekli içip içip sızdığı görüntülerle gündeme gelen şarkıcı Teoman bile seküler mahallenin Arap ırkçılığına isyan etti. Teoman: “Taksimde Norveçli sarışın çocuk görseler 'harika' diyecekler; Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" dedi

Türkiye’de sayıları her geçen gün artan ve büyük bir sorun haline gelen sığınmacı ve kaçaklar hakkında tepki çeken bir yorum da Şarkıcı Teoman’dan geldi.

T24’ten Gazeteci Cansu Çamlıbel, Teoman’la yaptığı röportajda, “Çevremdeki pek çok insandan İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesinden rahatsızlık duyduklarını dinliyorum” dedi.

“SURİYELİLERDEN RAHATSIZ OLANLAR İNGİLTERE’YE GİTMEK İSTİYOR”

Bu sözlere karşılık olarak Teoman da şu ifadeleri kullandı:

Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor.
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Yorumlar

Ahmet

Araplar ilkel toplum ilkel adetleri var ayrıca ahlaki olarak davranıp misafir oldukları ülkeye uyum göstermek umurlarında değil doğurup duruyorlar ülkemin 30-40 yıl sonra yarısından fazlasının Arap olmasına rıza göstermeye mecburmuyum tabiki gidecekler bu ırkçılık değil Norveçli gelsin çünkü norveçli İlkel değil o topluma uyum gösteriyor ve doğrup da durmuyor
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