Alkola yol açan CHP’li belediye, Kur’an Kurslarına kilit vurdu! Başkandan skandal ifade: “Kur’an öğrensinler diye para ödemem”

Alkole yol açan CHP zihniyeti şimdi de Kur’an Kurslarını kapatarak dinini öğrenmek isteyen vatandaşların önüne taş koydu.

Kur’an Kurslarına kafayı taktı

Belediyeyi AK Parti’den devraldığı günden itibaren imza attığı birçok kararla tepki çeken CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şimdi de kafayı genç, yaşlı ve çocukların Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği kurslara taktı. Denizli Büyükşehir Belediye eski Başkanı Osman Zolan döneminde mahallelerde açılan sosyal etkinlik merkezlerinde, etüt çalışmaları bitince, bir bölüm kuran kursları olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Bahane tasarruf tedbirleri

2017'den bu yana sosyal etkinlik merkezlerinde faaliyet gösteren Kur'an kursları, Çavuşoğlu'nun talimatı ile tek tek kapatılmaya başlandı. Kur'an Kursu yetkilileri, gelen görevlilere gerekçe sorduklarında ise, tasarruf tedbirleri ve Belediye'nin yeni taşınmaz edinemediği için söz konusu binaya ihtiyaç duyduğu yönünde bir cevap aldı.

“Derhal boşaltsınlar”

Kur'an kurslarında mahalledeki genç-yaşlı herkese dini eğitim ve Kur'an-ı Kerim öğretildiğini belirten kurs çalışanları, karara anlam veremediklerini dile getirirken, "Kurslardaki masa sandalye ve diğer eşyaları apar topar çıkarmamız istendi. Çabuk çıkın yoksa biz boşaltırız ve ne var ne yok hepsini sokağa bırakırız diye de tehdit ettiler" sözleriyle yaşanan skandalı anlattılar.

“Ne öğretiyorlar ki, ben sadece Kur'an öğrensinler diye para ödemem”

CHP’li Çavuşoğlu’nun toplantı sırasında, "Buralarda ne öğretiyorlar ki, ben sadece Kur'an öğrensinler diye para ödemem, söyleyin derhal boşaltsınlar" sözlerini kullandığı belirtildi. Bu talimat üzerine kurs yetkililerine sözlü yapılan bildirimde, binalar verilen süre zarfında boşaltılmadığı taktirde eşyaların dışarı atılacağı tehdidinde bulunulunca, kuran kursları apar topar boşaltılmaya başladı. Denizli'de herkesi şoke eden bu karar sonrası, vatandaşlar da yaşananlara tepki gösterdi.