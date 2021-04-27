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Gündem Alkol satışının yasaklanması, malum zihniyeti rahatsız etti
Gündem

Alkol satışının yasaklanması, malum zihniyeti rahatsız etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlarla tam kapanmaya gidilerek 29 Nisan-17 Mayıs arasında sürecek olan tam kapanma sürecinde, alkol satışının da yasaklanması malum zihniyeti rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 15:32:00 -
Alkol satışının yasaklanması, malum zihniyeti rahatsız etti

 Yeni Akit/Ankara 

Yurt genelinde bugüne dek 4 milyondan fazla vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle birtakım oldukça önemli kararlar alındı. Kararlardan birisinin alkol satış yasağının olması malum kesimi kızdırdı. Ramazan ayına bile hürmet etmeyerek alkol satış serbestliğini isteyen kesim, sosyal medyada karara tepki gösterdi.



17 gün alkol satışı yok

Koronavirüs gündemiyle toplanan kabine toplantısından yeni yasak kararları çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçerek, “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağı, 'tam kapanma'nın kapsadığı günlerde de uygulanacak.

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