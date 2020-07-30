Alkol satan marketten kurbanlık alınmaz

Taha Emre Özdemir

Dinimizde alkol içmek de satmak da haramdır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de 'Ey iman edenler! Şüphesiz ki şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işinden pis birer iştir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz' buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de (SAV) 'Sarhoşluk verici şeyin azı da çoğu da haramdır' demiştir. Efendimiz (SAV) diğer taraftan da 'İçkiyi içen, imal eden, taşıyan, servis eden ve içilmesine aracılık edenler Allah'ın rahmetinden mahrum olacaklardır' diye bildirmiştir. İşte bu Ayet-i Kerime ve hadisleri bilen bir Müslüman’ın bu tür yerlerden alışveriş yapması kesinlikle yanlıştır" dedi.

Tek amaçları para

"Alkol satışı yapan market zincirlerinin kurbanlık satışı yapmasındaki tek amaçları ticari kâr elde etmek" diyen Kapukaya, "Bu yerlerde dini bir hassasiyet söz konusu değil. Müslümanların ise dini hassasiyetleri gereği bu gibi yerlerden kesinlikle kurbanlık almamaları gerekir. Kurban kesmek bir ibadettir ve bundan sevap elde edilir. Kâr elde etmek için alkolü ve kurbanlığı bir arada satan bir marketten alışveriş yaparsak onların ayakta kalmalarına da destek vermiş oluruz. Dolayısıyla bir Müslüman’ın Allah'ın yasakladığı içkiyi satan bir yerden kurbanlık alması kesinlikle doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Kurban ibadetine ilişkin gazetemize konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ise "Kurbanın özü paylaşmaktır" dedi. Şenocak, “Peygamber Efendimiz (SAV) önceleri kesilen kurbanın evde depolanmasını nehyetmişti. Çünkü Medine’ye gelen giden çok insan vardı ve bazıları aç kalıyordu. Efendimiz (SAV), etlerinizi gelenlere ikram edin derdi. Ama sonra İslam Devleti, müreffeh bir hayat getirdi. Efendimiz (SAV) son zamanlarda 'dileyen biriktirebilir' buyurdu. Ama Sünnet olan, kurbanlık etin üç parçaya bölünmesidir. Bir parça evde durur. Bir parça yakınlara ikram edilir. Geriye kalan üçte bir ise fakir fukaraya dağıtılır ve sadaka olur. Hayvanın derisinden sahibi faydalanabilir ama satıp kazandığı parayı kullanamaz. Efendimiz (SAV) bu konuda 'Kim kurban derisini satarsa kesmemiş gibidir' buyuruyor" uyarılarını yaptı.