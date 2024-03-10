  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rahmet kapıları ardına kadar açılıyor! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan

CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!

Papa Franciscus Erdoğan’ı işaret etti! Müzakere cesur bir ifadedir

Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”

Erdoğan “final” demişti: Bozdağ açık kapı bıraktı

Siyonistler kendi halkına da acımıyor! İsrailliler sokaklara döküldü: Polisten sert müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde geliyor: Refah payı, taban maaş detayını Türkiye'ye duyurdular

İYİ Parti ve CHP adayları arasında ağız dalaşı

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Yeniden Refah Partisi'den tepki çeken reklam filmi! Sığınmacıları böyle aşağıladılar.
Yerel Alkol bildiğiniz gibi içen duvara tosluyor
Yerel

Alkol bildiğiniz gibi içen duvara tosluyor

Yeniakit Publisher
2024-03-10 14:57:00 -
Alkol bildiğiniz gibi içen duvara tosluyor

Eskişehir’de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç duvara çarptı.

Kaza, gece saat 00.30 sularında Eskişehir-Ankara karayolu Anadolu Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki 26 E 1245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle etrafında dönerek çevreye çarpmaya devam eden otomobil, köprü altına düşmesine ramak kala durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, tedbir amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23