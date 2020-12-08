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Gündem Alkol alıp yanlışlıkla kendisini vurdu
Gündem

Alkol alıp yanlışlıkla kendisini vurdu

Uşak’ta alkollü bir şahıs, silahını beline koymak isterken yanlışlıkla kendisini vurarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 02:38:00 -
Alkol alıp yanlışlıkla kendisini vurdu

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Uşak merkezde 2.Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Z.Ç. (29) alkol içtiği sırada ruhsatsız silahını beline koymak istersen silah ateşlendi. Z.Ç., yanlışlıkla kendisini bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışmalarında bulundu. Ayrıca yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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