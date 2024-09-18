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Gündem Alkol alan şahıs bakın kendine ne yaptı! Özgür Özel işte bunları vadediyor
Gündem

Alkol alan şahıs bakın kendine ne yaptı! Özgür Özel işte bunları vadediyor

Yeniakit Publisher
2024-09-18 12:33:00 - 2024-09-18 14:34:53

CHP’li Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda rakının litresinin 140 liraya ineceğini vaderken, binlerce ocağı söndüren alkol illetinin ibretlik hikayelerinden birisi de İstanbul Fatih’ten geldi. Fatih’te restorantta çalışan bir kişi alkolün etkisiyle kendisini bıçakladı.

Fatih’te restoranda çalışan bir kişi, aldığı alkolün etkisiyle kendine bıçakla zarar verdi. Kanlar içinde kalan alkollü şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Beyazıt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan şahıs, alkollü olarak iş yerine geldi. İş yerinde çalışan diğer kişiler, alkollü olan şahsı dışarı çıkarmak istedi. O esnada şahıs alkolün etkisiyle kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Kendini bıçaklayan alkollü adamın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kendini bıçakladıktan sonra kanlar içinde kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Hüseyin Abul

Serhoş adamın şimdiye kadar bu memlekete zerre kadar faydası olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. İçki içenleri öğretmen dokktor. millet vekili, başbakan general cumhurbaşkanı,parti genel başkanı yapmayacaksı. yai tüm kammu kirumu hizmetinden mahrum edeceksin.

Milli bekâ

Chp asla iktidar olmamalı.
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