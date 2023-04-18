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Siyaset Alkışlar Temel Karamollaoğlu'na!
Siyaset

Alkışlar Temel Karamollaoğlu'na!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:00:00 -
Alkışlar Temel Karamollaoğlu'na!

Saadet Partisi'ni tarihinde ilk defa başka bir partinin listesinden seçime sokan 'Milli Görüş' lideri iddiasındaki Temel Karamollaoğlu, merhum Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmaya doyamadı.

Merhum Erbakan Hoca'nın mirası Saadet Partisi'nin genel merkez binasına, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı genel merkez binasında atılan sloganlarla Milli Görüş camiası rencide edilmişti.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın talebi doğrultusunda; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte, Saadet Partisi de seçime CHP listesinden girme kararı almıştı.

 
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