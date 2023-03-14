Alkali su nasıl hazırlanır? Evde kolay nasıl yapılır, gerekli malzemeler? İyi gelecek, mutlaka deneyin

Alkali ne demek sorusu, özellikle sözcüklerin manasına ilişkin araştırma yapanlar tarafından merak edilen sorulardan biridir. Alkali kelimesiyle birlikte alkali su da günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Peki, alkali ne demek? Alkali su nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını ve konuyla ilgili detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Vücudumuz en kıymetli varlığımız. Bu varlığın sağlıklı işleyebilmesi için bazı kesin stardartları var. Bunların başında Ph değeri geliyor. Bağışıklığı için ideal ph değeri 7,4 civarında olmalıdır.

Alınan besin maddelerinin alkali olması ve beslenmeyi alkali su ile desteklemek önemlidir. Hücre yenilenmesi, kolay zayıflayabilmek, dinç ve enerjik olmak için alkali suyun tüketilmesi oldukça önemlidir.

Alkali suyun faydaları nelerdir?

Suların kalitesi ölçülürken yüzey gerilimine bakılır. Alkali sular yüzey gerilimi düşük olan sulardır. Alkali sular iyi emebilme özellikleri ile vücutta gereke hücrelere kolaylıkla ulaşarak anında yardımcı olabilecektir.

Alkali su içmeye başlayan kişilerde daha fazla su ve sıvı tüketimi gözlemlenir. Özellikle su tüketmeyi sevmeyen, su içmekten keyif almadığını iddia eden kişiler alkali su içmeye başlayarak daha fazla su içme ihtiyacı içine girip daha sağlıklı bir beslenme ritimine kavuşabilirler.

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Alkali su tüketen kişilerin ciltleri daha parlak olmaya başlar ve pürüzsüz bir ten ile ışıldarlar. Bunun sebebi, vücuttaki hücrelerin alkali su aldıkları zaman doyum noktasına ulaşıp daha başarılı emilim sağlayacak olmalarıdır. Kuru cilt yapısı olanlar için alkali su tüketmek hayat kurtarıcı olabilir. Böylece ciltteki kurumadan kaynaklanan çatlama, yaralanma, kolay tahriş olma gibi problemleri bertaraf edebilirler. Alkali su ayrıca bu özellikleri ile yaşlanmayı geciktirerek kişinin daha zinde ve bağışlığı kuvvetli bir bünyeye sahip olmasını sağlayacaktır.

Asitler vücudumuza zarar veriyor

Asitlerin hücre yapısını tahrip edici özelliği vardır. Pek çok hastalık konu ile bağdaşır. Özellikle, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, kemik erimesi, obezite ve böbrek hastalıklarında asitle ilgili sorunlar karşımıza çıkar. Vücuttaki asit oranlarında dengesizlik olduğunda bu hastalıklar ve belirtilerinde artış görülür.

Su nedir?

Vücudumuzdaki zararlı maddelerin idrar, ter, dışkı yollarıyla dışarı atılmasını sağlayan, var olan hücrelerin yenilenmesine yardım eden ve vücudun işlevselliğini yerine getirmesini sağlayan doğal bir karışımdır.

Evde alkali su nasıl yapılır? Alkali su nasıl hazırlanır?

Alkali su hazırlanmasındaki en önemli nokta, tüketilecek kadar hazırlanıp taze iken tüketilmesindedir. Bunun dışında damacanadaki su miktarı oranınca karbonat ile günlük kullanımdan fazla miktarda hazırlanıp yemekler de alakli su ile hazırlanabilmektedir. Ama alkali suyun hazırlanmasında belirli bir prosedür vardır.

Alkali su elde etmek için su ve karbonat gerekmektedir. Karbonatın eczaneden temin edilmesi ve suyun iyi kalitede olması önemlidir.

Alkali su yapımı

Alkali su hazırlarken; 2 lite içme suyu içine 1 yemek kaşığı eczaneden temin edilen karbonatı ekleyip taneler tam olarak eriyene kadar karıştırarak çözelti hazırlanmalıdır. Kullanılacak su miktarına bu ölçüler doğrultusunda uygun oranda karbonat ilave ederek alkali su karışımı hazırlanabilir.

Zayıflamak için alkali su Nasıl Yapılır?Hazırlanışı: Alkali su yapımı için 2 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonat eklemeniz ve karbonat tamamen eriyinceye kadar karıştırmanız yeterlidir. Gün boyu hazırladığınız alkali suyu dilediğiniz zaman içebilirsiniz.

Sürekli alkali su içmek? Doğal alkali su

Doğal suyun pH'sı 6.5 ile 8.5 arasında değişir ve karbon dioksit-bikarbonat-karbonat denge sistemi tarafından kontrol edilir.

WHO'nun içme suyu kalitesi yönergelerine göre, pH değeri 9'dan büyük olan alkali su, farelerde ve tavşanlarda deri ve göz tahrişine neden olur. İnsanlarda, pH değeri 10'dan yüksek olan su, deri, göz ve mukus zarı tahrişine neden olur; hassas kişilerde gastrointestinal tahrişe neden olabilir.

Limonla alkali su Nasıl Yapılır?

Maranki bir diğer alkali su tarifinde ise 1 bardak suya 1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi ya da yarım limon sıkılmasını önermektedir. Aynı zamanda eczanelerden elde edebileceğiniz alkali su damlası kullanarak da alkali su hazırlayabilirsiniz.

Alkali su kimler İçemez?

Kalp hastalığı, yüksek tansiyonu, böbrek yetmezliği, böbrek taşları olanlar ve hamile ile emzikli kadınların doktor kontrolü olmadan içmeleri önerilmemektedir.