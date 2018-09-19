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Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ı sert bir dille uyardı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:48
Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!

Yeni Çağ Azerbaycan'ın haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bilesuvar ilinde yaptığı görüşme sırasında konuşma yaparak Ermenistan'ı uyardı. Cumhurbaşkanı konuşmasında şu ifadeleri dile getirdi:

“Bugün Ermenistan ordusu bizimle rekabete giremez. Ermenistan'ın şimdiki durumu çok ağır. Yirmi sene boyunca Ermenistan'ı yöneten kriminal diktatörlük çöktü. Ben defalarca Ermenistan'ı haydutların yönettiğini söylemiştim, bunu bugün Ermeni halkı da söylüyor. Maalesef Ermenistan'da iktidara gelen yeni yüzler de sorumluluklarının farkında değil, aptalca davranıyor ve temas hattında, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerginliğin tırmanmasına yönelik adımlar atıyorlar. Azerbaycan Ordusu onlara gereken yanıtı veriyor, verecek de. Ordumuz, 2016 Nisan savaşlarında onları geri çekilmek zorunda bırakarak topraklarımızın bir kısmını işgalden kurtardı ve bu sene de Mayıs ayında Nahçıvan yönünde başarılı bir operasyon düzenleyerek büyük bir arazinin kontrolümüze geçmesini sağladı”.

Aliyev konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra da biz onlara gereken zamanda gerekli yanıtları vereceğiz. Düşman, bizim önümüzde duramayacağını biliyor. Bakın birkaç gün önce onların silahlı sabotajı sonucu Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yaşandı ve askerlerimiz onlara öyle bir ders verdi ki, bu yakın günler içinde kendilerine gelebileceklerini sanmıyorum. Biz, bu konudaki politikamızı sürdüreceğiz, Ordumuzu daha da güçlendireceğiz, daha büyük yatırımlar yapacağız ve Ordumuzun savaş potansiyalini daha da iyileştireceğiz. 15 Eylül'de bizim teknik imkanlarımız ve askerlerimizin başarılı gösterileri düşmana iyi bir sinyal oldu: Ayağını denk alsın, yoksa sonucu kötü olur.”

Kaynak: Yeniçağ.info

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:48
  1. Ordu
  2. İlham Aliyev
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