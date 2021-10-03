Aliyev'den rezerv açıklaması: 100 yıl daha yeter!

Azerbaycan lideri İlham Aliyev İspanyol EFE haber ajansına açıklamalarında, ülkesinin ‘varlığı kanıtlanmış doğal gaz kaynaklarının 2.6 trilyon metreküp olduğunu, bunun da kendi kullanımı ve ihracat için 100 sene yetecek bir miktar olduğunu’ kaydetti.

“Şu an yeni doğal gaz sahaları keşfetme sürecindeyiz. Enerji şirketlerinin, Azerbaycan’ın doğal gaz ve petrol sektörüne ilgileri artıyor” diyen Aliyev, ülkesinin doğal gaz üretim miktarını artırabileceğini, ancak bunun için en başta görüşmeler yapmanın ve yeni anlaşmalar imzalamanın gerekli olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Tedarik ettiğimiz gazı daha önce sözleşmeli olarak Avrupalı tüketicilere ulaştırdık. Avrupalı tüketiciler tarafından ek talep olması hâlinde görüşmelere başlamalıyız, zira en başta gazı satmalı, sonrasındaysa üretmeliyiz. Doğal gaz işlerinde, genelde işler bu sırayla yürür” dedi.

Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğal gaz ihracatına geçen senenin sonunda başladığı hatırlatmasını yapan Aliyev, o zamandan bu yana ülkesinin ihracat portfolyosunun genişlediğini kaydetti: “Avrupa pazarı için 15 senedir güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, hiçbir kesinti olmadı. Şimdi de güvenilir bir doğal gaz tedarikçisi olma rolünü oynamak istiyoruz.”