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Ekonomi Aliyev'den rezerv açıklaması: 100 yıl daha yeter!
Ekonomi

Aliyev'den rezerv açıklaması: 100 yıl daha yeter!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin doğal gaz rezervlerinin 100 yıl daha yeterli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 08:47:00 - 2021-10-03 08:47:54
Aliyev'den rezerv açıklaması: 100 yıl daha yeter!

Azerbaycan lideri İlham Aliyev İspanyol EFE haber ajansına açıklamalarında, ülkesinin ‘varlığı kanıtlanmış doğal gaz kaynaklarının 2.6 trilyon metreküp olduğunu, bunun da kendi kullanımı ve ihracat için 100 sene yetecek bir miktar olduğunu’ kaydetti.

Şu an yeni doğal gaz sahaları keşfetme sürecindeyiz. Enerji şirketlerinin, Azerbaycan’ın doğal gaz ve petrol sektörüne ilgileri artıyor” diyen Aliyev, ülkesinin doğal gaz üretim miktarını artırabileceğini, ancak bunun için en başta görüşmeler yapmanın ve yeni anlaşmalar imzalamanın gerekli olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Tedarik ettiğimiz gazı daha önce sözleşmeli olarak Avrupalı tüketicilere ulaştırdık. Avrupalı tüketiciler tarafından ek talep olması hâlinde görüşmelere başlamalıyız, zira en başta gazı satmalı, sonrasındaysa üretmeliyiz. Doğal gaz işlerinde, genelde işler bu sırayla yürür” dedi.

Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğal gaz ihracatına geçen senenin sonunda başladığı hatırlatmasını yapan Aliyev, o zamandan bu yana ülkesinin ihracat portfolyosunun genişlediğini kaydetti: “Avrupa pazarı için 15 senedir güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, hiçbir kesinti olmadı. Şimdi de güvenilir bir doğal gaz tedarikçisi olma rolünü oynamak istiyoruz.

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Yorumlar

Metin

Niye Türkiye biraz faydalansa doğalgazınızdan petrolünüzden hem bunun faydalarını sizde görürsünüz.kardeş diyorsunuzda hiç böyle şeylerden faydalandırmıyorsunuz yoksa bu zenginlikleriniz başkalarının idaresindemi
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Vatandaş

Hanı kardeş ülkeydik bizde yiyici çok canımız sıkışın ca parasız kalınca hemen zam lara, sarı liyoruz vatandaş hiç nefes alma sin nefes alma sın lpg ye 71 kuruş zam elektriğe suya temel gıdaya herşeye zam yükleyi n muhalefetiyle iktidarıyla binin vatandaşın sırtı na bu yük ü nr kadar taşıya biliriz
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